Insediate le commissioni antimafia per Aosta e Saint-Pierre

AOSTA. Oggi si sono insediate le due commissioni d'indagine costituite per i Comuni di Aosta e Saint-Pierre in seguito all'operazione Geenna sulla 'ndrangheta in Valle d'Aosta.

Le commissioni sono " incaricate di compiere gli accertamenti per verificare l’eventuale sussistenza di forme di infiltrazione o di condizionamento mafioso nei Comuni di Aosta e Saint-Pierre", si legge in una nota della presidenza della Regione. "Le Commissioni, nominate dal Presidente della Regione nell’esercizio delle funzioni prefettizie e su apposita delega del Ministro dell’Interno, avranno tre mesi di tempo, prorogabili di ulteriori tre, per depositare le proprie conclusioni".

Geenna ha portato in carcere sedici persone tra cui Marco Sorbara, ex assessore del Comune di Aosta; Nicola Prettico, consigliere comunale (ora sospeso) del capoluogo e Monica Carcea, ex assessore (dimissionaria) del Comune di Saint-Pierre.

Marco Camilli