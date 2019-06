Eventi per tutti i gusti nell'estate 2019 di Courmayeur

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

COURMAYEUR. Sport, buon cibo, cultura, tradizioni, film e intrattenimento: l'estate 2019 di Courmayeur si prepara ad iniziare proponendo una lunga lista di eventi adatti a tutti. Da giugno a fine settembre la località ospiterà infatti tanti e diversificati eventi, alcuni divenuti ormai appuntamenti irrinunciabili dell'estate ai piedi del Monte Bianco.

Parliamo per esempio de Lo Matson, il CineMountain Festival, il Tor des Géants, il Courmayeur Food Market, la Festa delle Guide alpine, la rassegna Street Movie. Ma andiamo per ordine.

Tra i Top events, gli Incontri con R. Messner (10-11 agosto), nell’ambito della candidatura all’Unesco sia del Monte Bianco, come Patrimonio dell’Umanità,

Molti degli eventi ricadono nel programma di Summer at its peak. Per gli amanti dello sport ci saranno incontri con i Volti della Montagna, quattro proiezioni delle migliori pellicole del CineMountain Festival, lo Yoga Festival VDA, dibattiti e libri, il Trekking letterario in collaborazione con Anna Torretta, la rassegna Street Movie. Le associazioni sportive poi proporranno: MTB Event, Ganten La MontBlanc, Gran Trail Courmayeur, UYN Courmayeur Mont Blanc Skyrace, Tor des Géants.

Per il cluster Food sono previsti cinque appuntamenti dedicati ai Courmayeur Food Market, il mercato agricolo che riunisce i produttori a km 0 dell'area del Monte Bianco al Jardin de l’Ange; un evento con il nuovo partner di località Cave Mont Blanc e lo Matson.

Per l’intrattenimento, cultura e tradizione, gli eventi includono la rassegna “Autori in Vetta” in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Courmayeur; la rassegna di Cori Valdostani; la rassegna Street Movie con proiezioni di docu-film dedicate alla musica e all’intrattenimento in genere, ed ancora “A Courma!”: rassegna di talk culturali incentrata sui temi di attualità e politica italiana e internazionale; Celtica, la rassegna musicale Zephyr, Talk 50° anniversario allunaggio Lions Club.

La sinergia con il territorio per l’estate 2019 sarà arricchita da alcuni appuntamenti organizzati dagli operatori locali presso il Jardin de l’Ange. Tra gli appuntamenti della tradizione, a cura delle associazioni locali, si segnalano l’esibizione della Banda Courmayeur - La Salle, le Feste patronali, la Festa delle Guide alpine di Courmayeur.

Infine tra le rassegne a tema culturale, economico e politico non mancano gli “Incontri di Courmayeur” a cura della Fondazione Courmayeur che vedranno protagonisti: Marta Cartabia, vice presidente della Corte costituzionale e Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati, la campionessa e atleta Francesca Canepa, Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis e della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, Mario Deaglio, opinionista de La Stampa, professore emerito di economia Internazionale nell’Università di Torino, Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerca “Mario Negri” e Renato Balduzzi, professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, già ministro della Salute; Alberto Melloni, ordinario di storia del cristianesimo in Unimore e Accademico dei Lincei, segretario della Fondazione per le scienze religiose di Bologna e della infrastruttura europea di ricerca negli studi religiosi, nonché editorialista de La Repubblica.

C.R.