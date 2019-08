Sarre, il Consiglio comunale convocato in sessione straordinaria

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

SARRE. Giovedì prossimo, 8 agosto, a Sarre si riunirà il Consiglio comunale.

La seduta è convocata in sessione straordinaria per esaminare la variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 ed al collegato Dup - Documento unico di programmazione per il medesimo triennio. Ci sarà anche spazio per le eventuali comunicazioni del sindaco Pepellin e della giunta.

La convocazione è alle ore 18.

