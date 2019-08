Chiusa per motivi di sicurezza la via ferrata del Mont Emilius

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

CHARVENSOD. La via ferrata del Mont Emilius è stata chiusa dal Comune di Charvensod per motivi di sicurezza. Il sindaco ha firmato l'ordinanza dopo la "segnalazione di alcune assi mobili sul ponte tibetano, che non permettono il suo attraversamento in sicurezza", si legge in una nota.

La chiusura permarrà fino a che l'Unité Mont Emilius, che gestisce il tracciato, completerà l'intervento di ripristino. Le tempistiche potrebbero essere piuttosto lunghe.

"Non credo che l'intervento possa essere effettuato in tempi rapidi - osserva il presidente dell'Unité, Michel Martinet - e dunque ritengo plausibile che la via non possa essere riaperta prima dell'anno prossimo".

redazione