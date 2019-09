Gignod, aperte le iscrizioni al coro Les Jeunes Chanteurs de la Tour

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

GIGNOD. L'associazione ADB di Gignod annuncia l'apertura delle iscrizioni al coro Les Jeunes Chanteurs de la Tour.

I giovani aspiranti cantori potranno partecipare alle prove che si svolgeranno a Variney, a partire dall'1 ottobre, il martedì dalle ore 17 alle 17.45 per i bambini di 5 e 6 anni e dalle ore 17.30 alle 18.30 per i bambini dai 7 ai 13 anni. Il mercoledì invece si terranno le prove per il coro giovanile tra le ore 19 e le 20.30. La prima lezione è gratuita.

