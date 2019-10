Baccega: a Variney servizi medicina legale riattivati dal 14 ottobre Pubblicato: Giovedì, 10 Ottobre 2019 14:19

GIGNOD. Da lunedì 14 ottobre saranno riattivati i servizi di medicina legale erogati nel consultorio di Variney, nel comune di Gignod. Lo annuncia l'assessorato regionale alla sanità.

L’ambulatorio sarà aperto tutti i lunedì dalle ore 9 alle 12 con accesso su appuntamento prenotato tramite il CUP o al numero telefonico 0165/548387. La struttura erogherà prestazioni come per esempio le idoneità per le patenti di guida, per la detenzione di armi e per gli addetti alla sicurezza; servizi per i contrassegni disabili e invalidi; congedi straordinari per cure soggetti invalidi; accertamenti per la cessione del quinto dello stipendio per prestiti e certificati per la fruizione dell'anticipo sulla liquidazione di fine rapporto di lavoro per terapie e interventi straordinari.

Mauro Baccega, assessore regionale alla sanità, spiega: «La riattivazione dei servizi è il frutto dello sforzo organizzativo fatto in collaborazione con l’Azienda USL affinché la ormai nota carenza di medici non si ripercuota sui servizi offerti ai cittadini. Stiamo lavorando affinché nelle prossime settimane possano essere raittivati anche i servizi di igiene e salute pubblica, sperando di poter avviare anche a Variney un punto per erogare il vaccino antinfluenzale».

«Nei prossimi mesi - conclude l’assessore Baccega - monitoreremo la situazione dei servizi sanitari offerti a Variney per capire eventuali modifiche da apportare anche in relazione all'utenza che accederà all'ambulatorio».

