Crolli di roccia a Verrès, chiusa una strada comunale

VERRES. Circa 300 metri cubi di materiale roccioso sono franati nel comune di Verrès coinvolgendo la strada comunale Torille / Natsche.

La via di comunicazione è stata chiusa al traffico e ai pedoni con ordinanza firmata giovedì del vice sindaco a causa della "presenza di porzioni rocciose in condizioni di precaria stabilità". Rimarrà percorribile solo per i mezzi di soccorso ed i residenti dovranno utilizzare percorsi pedonali alternativi per raggiungere le abitazioni.

redazione