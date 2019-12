Frana Quincinetto, incontro a Pont sulle procedure di emergenza Pubblicato: Sabato, 14 Dicembre 2019 15:55

PONT-SAINT-MARTIN. Nel corso di un incontro organizzato venerdì a Pont-Saint-Martin il presidente (ora dimissionario) della Regione Antonio Fosson e l'assessore ai trasporti Luigi Bertschy hanno presentato la procedura di viabilità alternativa della Protezione civile in caso di allarme per la frana di Quincinetto.

Nell'incontro con i sindaci e gli addetti ai lavori Fosson e Bertschy hanno illustrato le misure predisposte in caso di chiusura dell'autostrada A5 per via del movimento franoso. Da una parte è stata messa a punto una nuova segnaletica per i percorsi alternativi e dall'altra sono previste opere di contenimento sulla frana. In particolare la nuova cartellonistica dovrà agevolare gli automobilisti nell'individuare più facilmente le strade alternative da percorrere nel caso di chiusura dell'autostrada. Inoltre sul versante in movimento è stato prevista l'installazione di reti di contenimento a protezione del collegamento autostradale tra Valle d'Aosta e Piemonte.

«In questo anno abbiamo cercato, con il primo protocollo di accordo tra le due regioni, di non subire le azioni e le decisioni di altri enti territoriali - ha ricordato durante l'incontro l'assessore Bertschy -. Ora, in sinergia con il Piemonte, stiamo affrontando le problematiche dell’emergenza in fase di allarme. È verosimile dire che in primavera ci sarà l’assegnazione dei lavori. Su questo vogliamo sicurezza: lo studio del Comune di Quincinetto che ipotizzava 100 giorni consecutivi di lavori non rappresenta per noi la soluzione; al contrario, il comitato tecnico del quale fanno parte i nostri rappresentanti di protezione civile ha avallato un procedimento con altre tempistiche e altre modalità temporali di intervento».

L'assessore ha anche accennato alla necessità di costruire un vallo a corollario e a protezione dei prossimi lavori.