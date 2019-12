Distrotti alla guida del Cda del Centro Servizi Comunali di Courmayeur Pubblicato: Mercoledì, 18 Dicembre 2019 09:24

COURMAYEUR. Il Centro Servizi Comunali, Srl in house del Comune di Courmayeur, ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione.

L'assemblea ha scelto come consiglieri Lucio Furlani, ingegnere con master in business administration (in passato ha lavorato alla Hewlett Packard ed è fondatore di un brand di consulenza) e Chiara Cristoforetti, laureata in Scienze della formazione con master in Marketing management territoriale (imprenditrice agricola di un'azienda con sede a Courmayeur, ha lavorato alla fondazione Accademia d'Impresa di Trento e nel Consorzio Turistico di Folgaria). Come presidente del CdA è stato nominato Andrea Distrotti (foto), già presidente del collegio sindacale e membro dell'organo di vigilanza della medesima società. Commercialista e revisore legale, è stato anche sindaco effettivo per CVA, per Courmayeur Mont Blanc Funivie e per altre realtà del territorio valdostano.

Sarà sostituito nel collegio sindacale da Umberto Aglietta, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio 2019.

Positivo il commento del sindaco Stefano Miserocchi per l'avvenuto rinnovo del Cda. «Nei tempi utili per l’assemblea, come annunciato, abbiamo provveduto alla nomina del nuovo CdA per garantire l’operatività della società in house e scegliendo, come sempre, professionisti con esperienze importanti ed efficaci per il futuro e la crescita della società». La nomina, aggiunge Miserocchi, «segue gli indirizzi già approvati dal Consiglio comunale di Courmayeur per una governance che abbia al suo interno diversificate competenze ed esperienze importanti di gestione e amministrazione, marketing e promozione turistica. La conoscenza della macchina amministrativa del CSC, del territorio di Courmayeur, unite ad esperienze di livello nel campo del marketing e del turismo, sono alla base della scelta dell’attuale Consiglio di Amministrazione cui auguriamo un buon lavoro».

