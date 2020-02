Discarica Chalamy, soddisfatti i sindaci dell'Unité Evançon



«Politica regionale ha agito con responsabilità»

VERRES. Le limitazioni decise dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta per la discarica di Chalamy, nel comune di Issogne, sono accolte con favore dall'Unité de Communes dell'Evançon. I sindaci in particolare si dicono soddisfatti «per la sensibilità e l'interesse dimostrato dalla politica regionale, la quale si è assunta con responsabilità la decisione di ammettere solo il conferimento di rifiuti inerti nel sito». Gli amministratori locali sono stati «sin da subito promotori di una verifica puntuale sulle autorizzazioni in essere, per il bene dei propri cittadini e dell'incolumità ambientale dei territori». Tutto ciò, sottolineano i sindaci, «nell'interesse generale e al di là delle appartenenze partitiche». E.G.