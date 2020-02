Valle d'Aosta, Donnas si candida a diventare Piccolo comune amico



Aperte le votazioni on line al concorso del Codacons DONNAS. Si chiama "Piccolo comune amico" l'iniziativa lanciata dal Codacons per valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio e per diffondere la conoscenza delle culture locali dei comuni con meno di 5.000 abitanti. Per la Valle d'Aosta partecipa il comune di Donnas con le sue aziende vinicole e di prodotti Dop e tipici e con la Fiera di Sant'Orso dedicata all'artigianato di tradizionale. Per votare il proprio Piccolo comune amico è possibile utilizzare uno dei metodi di voto on line, sul sito Codacons dedicato al concorso. C'è tempo fino al 30 aprile 2020. I comuni vincitori saranno premiati a giugno a Roma nel corso di un evento nazionale e saranno pubblicizzati attraverso la creazione di una Mappa interattiva consultabile attraverso apposita App (con cui si potranno visionare aziende e punti vendita di prodotti d’eccellenza, oltre ad eventi, sagre, e mercati locali) e campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto (Coldiretti, la Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay e i patrocinanti Anci e Uncem). E.G.