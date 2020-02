Riparte il progetto boudza-té a Gressan



Incentivi per i residenti che lasciano ferma l'auto e si spostano a piedi o in bici GRESSAN. Sono aperte le iscrizioni al progetto Boudza-té che l'Amministrazione comunale di Gressan ha attivato anche per l'anno 2020 con l'intenzione di invogliare i propri cittadini a lasciare automobili e moto in garage per recarsi al lavoro o a scuola. Boudza-té, che non a caso significa "muoviti", prevede incentivi per sostituire il mezzo a motore termico per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola con una mobilità alternativa, e cioè a piedi o in bicicletta. Il progetto proseguirà fino al 31 ottobre 2020. Per informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca di Gressan. redazione