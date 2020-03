Pont-Saint-Martin, insegnante positivo al Covid-19: stanno bene i bambini in isolamento



Dopo la positività di un insegnante l'Usl ha messo in quarantena una cinquantina di bambini e una decina di insegnanti AOSTA. Stanno bene i 50 bambini confinati a casa per alcuni giorni dopo che un insegnante della loro scuola primaria di Pont-Saint-Martin è risultato positivo al Coronavirus. Il monitoraggio è stato attivato in via precauzionale lo scorso sabato dall'Azienda Usl anche nei confronti di una decina di insegnanti. L'isolamento domiciliare rimarrà in vigore fino a domani, 18 marzo. I 14 giorni di quarantena sono infatti conteggiati dal giorno dall'ultimo contatto avuto con l'insegnante contagiato prima che le scuole chiudessero, tra il 2 ed il 4 marzo. Finora, spiega il sindaco Marco Sucquet, nessuno dei bambini risulta positivo al Covid-19. redazione