Valtournenche, infettati dal Covid-19 quasi tutti gli anziani della microcomunità



La struttura è stata ospedalizzata dopo le positività riscontrate su 16 utenti VALTOURNENCHE. La microcomunità per anziani di Valtournenche è stata ospedalizzata dopo che quasi tutti gli ospiti sono risultati positivi al virus Covid-19. I test effettuati hanno infatti rilevato che 16 anziani su 19 sono contagiati. Gli utenti positivi al nuovo Coronavirus sono stati isolati come da prassi. Alla struttura inoltre è stato assegnato del personale supplementario grazie alla Croce Rossa (due operatori socio-sanitari e due infrmiere). Inoltre sono state attivate la regolamentazione degli accessi dall'esterno e la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, le stesse misure già adottate nelle strutture di assistenza per anziani di Pontey, dove si registrano già sei decessi su almeno 30 contagiati, e di Verrès, dove è stato rilevato un altro focolaio. redazione