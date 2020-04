Istat: nel mese di marzo ad Aosta +45% di decessi



Analisi dell'Istituto nazionale di statistica sulle morti registrate nel 2019 e nel 2020 AOSTA. Nel mese di marzo, quando il virus Covid-19 si è propagato a macchia d'olio in tutta Italia, il numero di decessi registrato ad Aosta è aumentato del 45 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Lo riporta l'Istat in una statistica sui dati della mortalità in alcuni Comune "campione" di tutte le regioni italiane. Nel capoluogo valdostano lo scorso anno, dall'1 al 28 marzo, si erano verificati 40 decessi (15 maschi e 25 femmine) mentre quest'anno se ne sono registrati 58 (29 maschi e 29 femmine). A Sarre l'aumento è del 133% (da 3 a 7 decessi) e a Saint-Vincent del 28,6% (da 7 a 9 decessi). Nel quarto ed ultimo Comune citato dall'Istat invece la mortalità risulta in calo del 25% (da 4 a 3 decessi). redazione