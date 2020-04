Crisi Coronavirus, a Courmayeur il carrello solidale



Per raccogliere derrate alimentari da donare a chi ha difficoltà economiche COURMAYEUR. Il Comune di Courmayeur ha organizzato il "carrello solidale", una iniziativa per dare sostegno alle famiglie che hanno difficoltà economica e non riescono a fare la spesa. Con la collaborazione degli esercizi commerciali del territorio aderenti, riconoscibili grazie alla locandina esposta, sarà possibile acquistare generi di prima necessità da lasciare in negozio per la successiva donazione. I prodotti saranno ritirati dai volontari della protezione civile e portati al centro Don Cirillo dove avverrà la distribuzione a partire dal 15 aprile. Chi ne ha necessità potrà ritirare le derrate alimentari il mercoledì dalle ore 10 alle ore 12. È anche possibile richiedere la consegna a domicilio in caso di impossibilità a recarsi al centro per gravi problemi di salute (telefonando al numero 0165 831300). redazione