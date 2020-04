Unité Mont Emilius, due mesi di tempo in più per il saldo Tari 2019



Il presidente Martinet: al lavoro su ulteriori misure per aiutare famiglie e imprese QUART. I dieci comuni dell'Unité Mont Emilius hanno deciso di posticipare al prossimo 30 giugno il versamento del saldo della Tari 2019 in scadenza a fine aprile vista la situazione di emergenza legata al Coronavirus. I Comuni di Brissogne, Fénis e Gressan hanno già votato la misura; Jovençan, Nus e Saint-Christophe lo faranno in giornata e Charvensod, Pollein, Quart e Saint-Marcel lo faranno entro pochi giorni. "Si tratta di una misura d'urgenza - spiega il presidente dell'Unité, Michel Martinet - ma la Giunta è al lavoro per la definizione di un pacchetto di disposizioni che possano venire incontro alle problematiche che la pandemia ha generato alle famiglie e alle imprese. Ci stiamo anche confrontando con le altre Unité e con il Consiglio permanente degli enti locali affinché ci possa essere uniformità d‘azione sul territorio regionale". redazione