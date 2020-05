Lavori sulle strade regionali a Pila e in Val d'Ayas



Modifiche alla circolazione per lavori di posa della fibra ottica e di sistemazione di un versante AOSTA. Sulla strada regionale n. 45 della Val d'Ayas è attivo un senso unico alternato regolato da semaforo mobile o movieri all'altezza dei chilometri dal 26+300 al 28+300, in località Champoluc. La viabilità è modificata per consentire i lavori di ampliamento della rete di comunicazione elettronica e per la posa delle fibre ottiche. Il cantiere sarà attivo fino al 30 giugno dalle ore 7 alle ore 18. Un secondo senso unico alternato con semaforo e movieri inoltre sarà attivo sempre dalle ore 7 alle ore 18 a partire dall'11 e fino al 27 maggio prossimi a Charvensod, sulla strada regionale n. 18 di Pila, dove sono in programma lavori urgenti di sistemazione di un versante.

