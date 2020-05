Courmayeur, partono i lavori di asfaltatura delle strade



Nel comune ai piedi del Monte Bianco riprendono anche gli interventi sul territorio COURMAYEUR. A Courmayeur il 27 maggio ripartiranno i cantieri di sistemazione delle strade e di rifacimento del manto bitumoso. L'Amministrazione comunale ha stanziato 340.000 euro per i lavori che saranno suddivisi in due lotti e dureranno una ventina di giorni. Concluso questo intervento, inizierà il rifacimento della segnaletica orizzontale. Il primo lotto dei lavori interesserà il capoluogo e le frazioni di Dolonne, Villair, La Saxe, Entrelevie, il secondo lotto si soncentrerà su Strada Larzey, le frazioni di Entrèves e La Palud e le valli Veny e Ferret. Ai lavori sulla viabilità si aggiungeranno interventi sul territorio come l'ultimazione di muri di sostegno e la posa di guard rail sopra località Plan Ponquet e la realizzazione di barriere di protezione sul tornante superiore prima del santuario di Notre Dame de la Guérison. Sono in fase di ultimazione, infine, gli interventi di manutenzione straordinaria presso l'Obitorio di Courmayeur. Nel periodo di chiusura per i lavori e fino a conclusione degli stessi, è utilizzata in alternativa la Camera Mortuaria di Pré-Saint- Didier. C.R.