Passeggiate notturne, pedalate nei villaggi e laboratori nell'estate di Rhêmes-Saint-Georges

Le iniziative del progetto ExplorLab per la piccola località valdostana

RHEMES-SAINT-GEORGES. Ripartono le attività del progetto ExplorLab dedicato alla promozione ed alla riscoperta del territorio. Il progetto transfrontaliero ed interregionale coinvolge quest'anno, tramite l'Unité Grand Paradis, il territorio di Rhêmes-Saint-Georges. A partire dalla seconda metà di luglio il piccolo comune valdostano proporrà dieci eventi turistici abbinati alla distribuzione di box con prodotti locali.

Il primo a partire, il 23 luglio, è l'iniziativa Alba in quota: i partecipanti potranno assistere al sorgere del Sole da una posizione privilegiata. Il 30 luglio ci sarà invece una passeggiata notturna.

Il mese di agosto si aprirà con la novità del 2020, la "magica sera in e-bike", itinerario pre-serale con mountain bike a pedalata assistita mentre scende la sera. I primi quattro lunedì del mese sono poi dedicati ai bambini attraverso dei laboratori di educazione ambientale all'aperto intitolati "Il mio amico Coda Soffice" dedicato allo scoiattolo, "La famiglia degli alberi si chiama bosco" sull'ecosistema dei boschi, "La bellezza del bruco" sulla metamorfosi degli insetti e "Quanti fiori nel prato!" focalizzato sulla biodiversità.

L'estate nella località è completata dai percorsi dei villaggi in sella a biciclette a pedalata assistita e, il 31 agosto, dalla passeggiata per famiglie Escursione in Paradiso.

Come previsto dalle disposizioni anti Covid le attività prevedono un numero limitato di partecipanti. L'iscrizione anticipata è quindi obbligatoria contattando i numeri di telefono 349 2969384 o 349 2968654.

E.G.