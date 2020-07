Courmayeur, riconvocato il consiglio comunale per i lavori in Val Ferret e Val Veny

In discussione il riconoscimento di debiti fuori bilancio per i lavori di somma urgenza

COURMAYEUR. Torna a riunirsi il consiglio comunale di Courmayeur per una seduta urgente tutta dedicata ai lavori in Val Veny e in Val Ferret bloccati dalla mancata approvazione in consiglio comunale dei debiti fuori bilancio la scorsa settimana.

Domani, 10 luglio, l'assemblea è chiamata a ridiscutere le stesse due delibere riferite ai lavori di somma urgenza sulla strada comunale della Val Veny per i fenomeni franosi di Praz Verney e sulla strada Montitaz / Planpincieux per il rischio glaciologico del ghiacciaio Planpincieux.

L'approvazione dei debiti fuori bilancio serve a dare copertura finanziaria agli interventi in questione. L'opposizione la scorsa settimana si è rifiutata di votare gli atti criticando la scarsa chiarezza negli iter e uscendo dall'aula, facendo così mancare il numero legale.

Oltre allo scontro politico, la situazione ha provocato la sospensione del servzio di trasporto lungo la Val Veny con disagi per i turisti.

E.JR.P.