Il museo di Valtournenche a luglio ospita laboratori per bambini

VALTOURNENCHE. La Maison de l'Alpage di Valtournenche torna in attività nel mese di luglio dopo lo stop causato dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il museo, situato in via Roma, dedica il sabato pomeriggio ai laboratori per bambini dai 6 ai 12 anni (su prenotazione obbligatoria). Dopo l'iniziativa "Costruiamo l'alpeggio" dell'11 luglio, il museo propone il laboratorio "Sorridete... Cheese" sul lavoro del casaro per trasformare il latte in formaggio e "Storie di topolini e rascard", rispettivamente il 18 e 25 luglio.

In occasione della Settimana del Cervino inoltre la Maison propone oggi un evento speciale: "le Mucche del Cervino", un collage che rappresenta la Gran Becca e gli animali che da sempre pascolano lungo le sue pendici.

Dal 10 luglio è inoltre possibile visitare il museo con accompagnamento. L'attività è gratuita e si ripete dal mercoledì alla domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

