Trasferimenti ai Comuni, la Giunta deposita ddl che elimina i vincoli di utilizzo

Il testo cambia la terza legge di aiuti per l'emergenza Covid-19 dando libertà di uso delle risorse

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha depositato un disegno di legge sul finanziamento di interventi urgenti in ambito di edilizia scolastica e di viabilità. Il ddl in questione, il n° 61, contiene anche le modifiche al tanto contestato vincolo di destinazione dei trasferimenti ai Comuni della legge 8/2020 sull'assestamento di bilancio e sulla terza tranche di aiuti economici per l'emergenza Covid-19.

La modifica è inserita nel primo dei quattro articoli del disegno di legge. Il testo dispone di cancellare le parole "per la realizzazione di interventi esclusivamente destinati ad affrontare l'emergenza sanitaria e sociale" nella parte riferita al trasferimento di 150.000 Euro.

Il vincolo non era previsto nella versione originale della legge depositato dal governo, ma è stato inserito nel corso dei turbolenti lavori del Consiglio Valle di fine giugno e inizio luglio. In aula, con voto segreto, l'articolo di riferimento era stato bocciato e successivamente cambiato per poter essere approvato. I sindaci hanno fortemente protestato (nella foto in alto, un loro presidio sotto Palazzo regionale) pretendendo di avere libertà di azione nell'uso delle risorse economiche a loro assegnate dalla Regione.

E.G.