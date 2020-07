Tutti negativi i tamponi Covid-19 nella microcomunità di Introd

Un anziano ospite era risultato positivo al coronavirus a inizio settimana

INTROD. La microcomunità di Introd potrebbe presto riaprire alle visite dei familiari dal momento che tutti i tamponi effettuati sugli anziani ospiti hanno restituito un esito negativo.

L'Unité Grand-Paradis, competente per la struttura, è in attesa di ricevere i risultati del test sierologico effettuato sull'anziano che a inizio settimana era risultato positivo ad un primo esame. A seconda dell'esito, la "micro" potrebbe essere tolta dalla quarantena momentanea scattata in via precauzionale.

Intanto sono arrivati tutti i risultati degli oltre cinquanta tamponi effettuati su tutti gli anziani ospiti e sul personale che lavora nella micro: tutti hanno dato esito negativo.

M.C.