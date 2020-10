Monica Cretier vince il ballottaggio a Champdepraz

La lista della candidata sindaca ottiene 249 voti su 487

CHAMPDEPRAZ. I 487 elettori che si sono recati alle urne il 4 e 5 ottobre per il turno di ballottaggio delle comunali di Champdepraz hanno votato in maggioranza per la candidata sindaca Monica Cretier e per la candidata vice sindaca Lucia Bertorello.

La loro lista, "Insieme si può per il futuro di Champdepraz", ha ottenuto 249 voti contro i 222 degli sfidanti Jury Corradin (sindaco uscente) e Roberta Cout di Insieme per Champdepraz. Ci sono state inoltre 4 schede bianche (0,82%) e 12 nulle (2,46%).

La lista della neo sindaca elegge anche i candidati consiglieri Giana Pellerey, Matteo D'Herin, Barbara Gatti, Marco Daguin, Luciano Duroux ed Assunto Francesco Dherin. "Insieme per Champdepraz" invece elegge Corradin, Cout e Mauro Giovananza.

Al primo turno le due liste erano entrambe con 223 voti.

redazione