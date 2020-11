Courmayeur, cerimonia senza pubblico per il 4 Novembre

La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate sarà celebrata al Giardino della memoria

COURMAYEUR. Sarà una cerimonia in forma breve e senza pubblico a causa delle disposizioni per il Covid quella in programma mercoledì 4 novembre a Courmayeur in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La manifestazione si svolgerà al Giardino della memoria del Municipio.

Alle ore 11, alla sola presenza delle forze armate e del commissario comunale Andrea Cargnino, sarà posato un omaggio floreale ai piedi del Monumento ai caduti.

È prevista anche la benedizione e un breve discorso ufficiale del commissario.

redazione