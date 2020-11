Allerta atti vandalici a Roisan. Appello sui social del Comune

Auto e lampioni danneggiati a La Crétaz: si cercano i responsabili

ROISAN. Automobili con la carrozzeria rovinata, pneumatici forati, bottiglie rotte, lampioni danneggiati: a Roisan è caccia al responsabile o ai responsabili degli atti vandalici compiuti recentemente ai danni di proprietà private e pubbliche.

Il Comune ha postato un avviso anche su Facebook per avere la collaborazione dei cittadini. "Ci troviamo a segnalare che, presso il parcheggio comunale del borgo di La Crétaz, si susseguono atti vandalici ai danni delle auto regolarmente parcheggiate", spiega l'Amministrazione.

"Comportamenti del genere non possono essere liquidati sbrigativamente come “bravate” di ragazzi, pertanto nell'invitare i cittadini della zona a condividere qualunque informazione possa aiutare le forze dell'ordine per risalire ai responsabili", il Comune chiede anche ai residenti di "informare l'amministrazione tempestivamente così che le figure preposte possano verificare i contenuti delle telecamere di sorveglianza installate".

"Prenderemo tutti i provvedimenti necessari per prevenire e punire tali comportamenti", avverte infine l'Amministrazione comunale di Roisan.





M.C.