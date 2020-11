Courmayeur, convocato il primo consiglio comunale

All'ordine del giorno anche il giuramento del sindaco Rota e del vice sindaco Perrin e l'approvazione degli indirizzi di governo

COURMAYEUR. Giovedì 26 novembre il Consiglio comunale di Courmayeur si riunirà per la prima volta dopo le elezioni e il cambio di amministrazione.

La seduta, convocata alle ore 16 a porte chiuse e diffusa in streaming, inizierà con la convalida degli eletti e con il giuramento del sindaco Roberto Rota e del vice sindaco Federico Marco Perrin. A seguire, come da prassi, ci sarà l'approvazione degli indirizzi generali di governo e le comunicazioni riguardo alla nomina della giunta che amministrerà il paese ai piedi del Monte Bianco per i prossimi cinque anni.

All'ordine del giorno anche l'elezione della Commissione elettorale comunale e del Revisori dei conti, gli indirizzi per individuare i rappresentanti di nomina sindacale e la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettori di presenza.

La seduta di concluderà con la discussione degli impegni di spesa fuori bilancio e con le comunicazioni del sindaco.







redazione