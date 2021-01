Maltempo, riapre la strada regionale per Breuil Cervinia

La località era rimasta isolata da giovedì per il rischio caduta valanghe

AOSTA. Sta tornando lentamente alla normalità la situazione delle strade regionali della Valle d'Aosta dopo le chiusure per il rischio valanghe dovuto alle recenti abbondanti precipitazioni.

Oggi alle 17 è prevista la riapertura della strada regionale per Breuil Cervinia. Il sindaco di Valtournenche Jean Antoine Maquignaz giovedì scorso aveva disposto la chiusura dell'ultimo tratto della sr 46 per il rischio di distacchi lasciando isolate circa 600 persone. La Commissione locale valanghe ha adesso dato parere positivo alla riapertura della via di comunicazione.

Per coloro che percorreranno la strada è consigliata massima prudenza.

Sono inoltre già state riaperte la strada regionale della Val di Rhêmes e la strada regionale della Valsavarenche fino alla località Eaux Rousses.

redazione