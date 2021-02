Convocati i consigli comunali di Jovençan e Saint-Marcel

Le riunioni saranno trasmesse in diretta su Facebook

AOSTA. Martedì prossimo, 23 febbraio, il consiglio comunale di Saint-Marcel si riunirà alle ore 17. Sette i punti all'ordine del giorno che l'assemblea discuterà in videoconferenza, trasmessa live su Facebook.

Tra gli argomenti da affrontare figurano le convenzioni attuative tra l'ambito dei Comuni di Fénis - Saint-Marcel e il Comune di Nus per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di organizzazione generale dell'Amministrazione comunale e del servizio di segreteria; gestione finanziaria e contabile; di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali; Polizia locale; Biblioteche. Si tratta di attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante la costituzione di uffici unici comunali associati.

Il 25 febbraio, sempre alle 17, si riunirà il Consiglio comunale di Jovençan. I punti all'ordine del giorno della riunione, convocata in presenza e resa pubblica tramite diretta su Facebook, sono otto.

I lavori si apriranno con la messa in approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per l’anno 2021. Seguiranno l’esame e la votazione del Bilancio di previsione pluriennale 2021/23 e del relativo Documento unico di programmazione semplificato. Dopo aver determinato le indennità di carica e i gettoni di presenza il Consiglio potrà discutere i la convenzione attuativa con il Comune di Gressan per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi associati. I lavori si concluderanno con la trattazione di due interpellanze presentate dei consiglieri del gruppo Pour Jovençan sul parcheggio Pessolin-Turille e sulle riunioni in Comune.

redazione