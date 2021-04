Covid-19, dallo screening a Donnas 11 positivi

Il sindaco Follioley: bassa adesione, ma iniziativa è stata importante

DONNAS. Sono 777 gli abitanti di Donnas che tra il 31 marzo e questa mattina hanno partecipato allo screening organizzato dalle autorità sanitarie per il Covid-19.

Le persone risultate positive al virus sono in tutto 11.

"Constatiamo un numero basso di aderenti alla campagna screening ma riteniamo che sia stata un’iniziativa importante in quanto sono state intercettate persone positive che altrimenti non sarebbero state individuate", dice in una nota il sindaco di Donnas Amedeo Follioley. "Alla vigilia delle festività pasquali, alla luce dei dati raccolti attraverso lo screening e considerati i numeri crescenti dei contagi in Valle d’Aosta, raccomandiamo il massimo rispetto delle misure anti-covid".

E.G.