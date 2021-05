Ayas, rinviate all'autunno le elezioni comunali 2021

A causa dell'emergenza sanitaria il voto si terrà tra il 15 settembre e il 30 novembre

AYAS. Le elezioni comunali 2021 di Ayas si svolgeranno in autunno anziché in primavera a causa dell'emergenza Covid-19. Lo prevede un disegno di legge approvato dal governo valdostano che posticipa l'appuntamento elettorale previsto in origine tra il 1° maggio e il 15 giugno 2021.

Il disegno di legge, che in breve tempo sarà esaminato in Consiglio Valle, rinvia l'elezione del consiglio comunale di Ayas ad una data tra il 15 settembre ed il 30 novembre prossimi. Di conseguenza la validità del mandato di sindaco, vice sindaco e dell'intera assemblea comunale è prolungata fino al giorno delle elezioni.

Per evitare assembramenti ai seggi il voto sarà su due giorni: domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15. Per quest'anno inoltre il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sarà ridotto ad un terzo.

La stessa finestra temporale tra metà settembre e fine novembre sarà valida per le elezioni in altri Comuni nel caso di scioglimento anticipato dei consigli comunali entro il 1° settembre. Oltre questa data le elezioni anticipate dovranno tenersi nel corso della primavera 2022.

Elena Giovinazzo