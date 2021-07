I sindaci della Valle d'Aosta alla manifestazione nazionale #dignitàperisindaci

Una delegazione del Celva parteciperà all'evento del 7 luglio a Roma per chiedere più tutele

Alla manifestazione di Roma #dignitàperisindaci in programma il 7 luglio ci saranno anche i sindaci della Valle d'Aosta. La delegazione del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta sarà presente «per porre all'attenzione delle Istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi operano i sindaci».

«La manifestazione - sottolinea il Celva - si terrà in concomitanza della prima riunione in presenza del Consiglio nazionale dell'Anci dall'inizio della pandemia, la quale sarà dedicata soprattutto alle tutele e ad una maggiore dignità da riconoscere al ruolo dei sindaci, temi sui quali ci sarà modo di confrontarsi ed elaborare proposte da far pervenire a Governo e Parlamento. L'obiettivo è quello di porre all'attenzione delle istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi operano i sindaci, e proporre soluzioni correttive che consentano loro di continuare a lavorare per le comunità in un clima di maggiore serenità».

Per la Valle d'Aosta saranno presenti Loredana Petey, sindaca di Aymavilles; Pierre Bonel, sindaco di Arnad; Mauro Lucianaz, sindaco di Arvier; Marco Vesan, sindaco di Chambave; Ronny Borbey, sindaco di Charvensod; Michel Martinet, sindaco di Gressan; Massimo Pepellin, sindaco di Sarre, e Wanda Chapellu, sindaca di Verrayes.

E.G.