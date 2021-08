Un concorso per artisti dalla biblioteca di Saint-Christophe

L'opera migliore sarà acquistata ed esposta nei locali della biblioteca

È rivolto agli artisti il concorso a premi di arte figurativa indetto dalla biblioteca comunale "Giuseppina Pallais" di Saint-Christophe.

Tutte le tecniche sono ammesse: disegno, pittura, scultura, grafica, installazioni e artigianato. Il requisito fondamentale per partecipare è che nell'opera proposta sia chiaramente riconoscibile il legame tra la comunità e la cultura locale.

Il concorso prevede la pre-selezione di 15 opere finaliste e infine la premiazione delle tre migliori. L'opera vincitrice sarà acquistata dalla biblioteca a 250 euro ed esposta. Il secondo e terzo premio consiste in un buono acquisto di 50 euro spendibile dai produttori agricoli locali. Tutte le opere saranno inoltre esposte in una mostra che si terrà presso i locali della biblioteca.

Le opere con la scheda di partecipazione e la liberatoria, debitamente compilate e sigillate in busta chiusa non trasparente, dovranno essere consegnate a mano in biblioteca o recapitate via posta entro le ore 18 del prossimo 29 ottobre.

E.G.