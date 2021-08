Elezioni, Ayas al voto il 19 e 20 settembre

Gli ayassins eleggeranno sindaco, vice sindaco e consiglio comunale

Tra un mese e mezzo Ayas eleggerà il nuovo sindaco, il nuovo vice sindaco e rinnoverà l'intero consiglio comunale. Le date del voto sono quelle di domenica 19 e lunedì 20 settembre con l'eventuale ballottaggio il 3 e 4 ottobre nel caso in cui due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

I seggi saranno aperti domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Al momento, secondo le comunicazioni di Palazzo Chigi ritrasmesse dalle agenzie stampa nei giorni scorsi, per votare non è necessaria la certificazione verde Covid-19.

Alle precedenti elezioni del maggio 2016 i votanti furono 849 su 1.074 elettori (79,05% di affluenza).

Dal 5 agosto, data di convocazione dei comizi elettorali, per l'Amministrazione comunale scatta l'obbligo di svolgere soltanto comunicazione di tipo istituzionale e non di stampo politico. Il Comune di Ayas dovrà mettere a disposizione delle liste e dei candidati i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari. Inoltre da martedì 17 agosto a giovedì 19 agosto la Giunta comunale dovrà stabilire gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale.

Elena Giovinazzo