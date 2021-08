Sensi unici alternati sulle strade regionali 18, 36 e 42

Per lavori di posa della tubazione di gas metano

Dalla fine di agosto sulle strade regionali n. 36 di Saint-Barthélemy, 42 del colle San Pantaleone e 18 di Pila saranno attivi dei sensi unici alternati regolati da semaforo o movieri per lavori.

Le modifiche alla circolazione saranno attive dal 31 agosto al 3 settembre sulla strada regionale 36 nel comune di Nus (al km 0+750) dalle ore 8 alle 19; dal 31 agosto al 2 settembre sulla strada regionale 42 a Verrayes in località Oley Dessus (al km 0+700) sempre dalle ore 8 alle 19; dal 13 settembre al 16 settembre, anche in questo caso dalle ore 8 alle 19, sulla s.r. 18 in località Pont Suaz di Charvensod (km 0+250).

redazione