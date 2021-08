Incidente mortale in cantiere, Jovençan e Gressan proclamano il lutto cittadino

In occasione dei funerali di Pepellin e Dal Dosso

Saranno celebrati il 1° settembre a Jovençan i funerali di Sandro Pepellin e Velio Dal Dosso, le due vittime dell'incidente in un cantiere edile di Gressan avvenuto lo scorso 24 agosto.

Le esequie per l'ex sindaco di Joveçan e impresario edile e per l'operaio di Gressan si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Sant'Orso alle ore 14.30.

Domani sia Gressan sia Jovençan osserveranno un giorno di lutto cittadino proclamato con decreti dei sindaci Michel Martinet e Riccardo Desaymonet. Alla cerimonia funebre inoltre saranno presenti le delegazioni di entrambe le amministrazioni. Un modo per «manifestare in modo tangibile e solenne il dolore e il cordoglio» per «questa grave tragedia che ha colpito tutta la cittadinanza».



M.C.