Sarre, depositati gli atti per la nuova rotatoria di La Grenade

È possibile presentare osservazioni al progetto

SARRE. Il Comune di Sarre ha depositato presso l'ufficio tecnico comunale gli atti della variante non sostanziale del Piano regolatore per la nuova rotatoria di località La Grenade. Per 45 giorni a partire dalla pubblicazione è possibile presentare osservazioni nel pubblico interesse.

La rotatoria sarà realizzata al km 104+610 della strada statale 26, vicino al confine tra Sarre e Aosta. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera è stato già approvato dal Consiglio comunale a fine marzo.

redazione