Aymavilles, consiglio comunale convocato per rendiconto e variante Prgc

La seduta si svolgerà il 28 maggio

AYMAVILLES. Il rendiconto 2020 sarà discusso dal consiglio comunale di Aymavilles il prossimo 28 maggio nel corso della seduta convocata alle ore 18.30.

All'ordine del giorno anche il progetto di fattbilità tecnica ed economica della ristrutturazione delle ex scuole di Ozein, una variante sostanziale parziale del Piano regolatore comunale e anche una variante non sostanziale al Prgc per la realizzazione di un marciapiede lungo la strada regionale n. 47 tra il piazzale di Bettex e frazione Pesse.

