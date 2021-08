Sarre discute le osservazioni alla variante Prgc della rotatoria di La Grenade

Consiglio comunale convocato il 5 agosto

Convocazione straordinaria del consiglio comunale di Sarre il prossimo 5 agosto, alle ore 18, per esaminare un ordine del giorno composto da otto punti.

Dopo le comunicazioni del sindaco Masimo Pepellin e degli assessori l'aula prenderà atto degli equilibri di bilancio. Tra gli altri argomenti in discussione c'è la convenzione con l'Unité Grand Combin per il personale dell'ufficio sociale, il regolamento sull'uso dei fondi di solidarietà e le osservazioni alla variante non sostanziale del Prgc per la rotatoria di località La Grenade.

redazione