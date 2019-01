Autostrada, RAV conferma l'aumento delle tariffe per il 2019

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Al contrario di quanto accaduto nel resto d'Italia, in Valle d'Aosta l'arrivo del nuovo anno è accompagnato ancora una volta dagli aumenti delle tariffe autostradali. RAV ha infatti regolarmente applicato l'aumento del 6,32 per cento sulla Aosta - Monte Bianco a partire dal 1° gennaio 2019.

Il tratto di A5 tra Aosta e Courmayeur si conferma così il più caro d'Italia.

«L'incremento - precisa la società - non si applica ai pendolari e residenti in Valle d’Aosta con veicoli di classe A (motocicli e autovetture) provvisti di Telepass, aderenti al sistema di agevolazioni a loro riservato, che ne facciano richiesta alla società concessionaria (2 transiti gratuiti ogni 4 e suoi multipli, fino ad un massimo di 48 transiti mensili). Tale misura ha l’effetto di mantenere invariata la tariffa per i residenti/pendolari sui percorsi di competenza RAV (es. Aosta Ovest-Courmayeur) rispetto a quella applicata nel 2017 e nel 2018».

Sulla Aosta - Courmayeur per tutto il 2019 rimangono poi in vigore le altre agevolazioni subordinate all'uso del Telepass (il transito gratuito sulla "tangenziale" di Aosta e le riduzioni degli importi agli svincoli liberi di Aosta Ovest e Morgex).







M.C.