Disabilità, in arrivo incentivi regionali per favorire le assunzioni

AOSTA. Per le imprese della Valle d'Aosta che assumono persone con disabilità sono in arrivo degil incentivi. Oggi infatti il governo regionale ha approvato una direttiva per aiutare le persone disabili iscritte nelle liste di collocamento mirato dei Centri per l'impiego a trovare lavoro.

Gli incentivi alle assunzioni sono una delle tre linee di intervento previste e approvate dal Comitato che gestisce il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità con i suoi 633mila euro di disponibilità. Le altre due linee di intervento riguardano direttamente coloro che cercano lavoro, ai quali sararanno rivolti dei servizi mirati di accompagnamento al lavoro, e poi le imprese tramite interventi di Borsa Lavoro e di monitoraggio e mantenimento dei posti di lavoro.

Per l'attivazione dei diversi interventi l'Amministrazione regionale pubblicherà due avvisi, di cui uno dedicato agli incentivi.

Come precisa l'assessorato regionale alle politiche del lavoro, "al fine di dare continuità e di potenziare le azioni previste e, più in generale, gli interventi per l’integrazione socio-occupazionale delle persone con disabilità, si prevede di avviare i progetti utilizzando procedure che risultino coerenti e pertanto che possano, anche in una seconda fase, essere cofinanziati con risorse FSE".

redazione