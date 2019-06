Acquisti in rete PA, ad Aosta incontro con gli Sportelli in Rete di Consip

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Arriva anche in Valle d'Aosta il programma di incontri con gli Sportelli in Rete organizzato da Consip sull'uso degli strumenti di e-procurement con le pubbliche amministrazioni.

Nel corso del 2018, fa sapere Consip, in Valle d'Aosta tramite il portale Acquisti in Rete PA sono state effettuate quasi 4.000 transazioni da parte delle amministrazioni locali per un valore complessivo dei contratti di circa 19 milioni di euro. Gli utenti abilitati sono 636 di cui 503 fornitori e 133 amministrazioni. Lo strumento principale utilizzato è il Mepa, il Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni: 16 milioni di euro è il valore dei contratti conclusi dalle P.A., di cui il 27 per cento con fornitori locali. Questi ultimi hanno inoltre venduto beni e servizi per 7 milioni, di cui il 34% con amministrazioni fuori regione.

Gli incontri con gli Sportelli in Rete sono rivolti alle aziende che offrono beni e servizi. La tappa valdostana, dedicata al personale delle associazioni di categoria, si svolgerà il 20 giugno ad Aosta presso la sede del Celva.

C.R.