Pace fiscale, si avvicina la scadenza per rottamazione-ter e saldo e stralcio

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Ultime ore di tempo per aderire alla "pace fiscale": scade infatti il 31 luglio il termine per presentare all'Agenzia delle Entrate la domanda di adesione alla rottamazione-ter delle cartelle ed al saldo e stralcio per gli Isee inferiori a 20 mila euro.

La riapertura dei termini fino alla fine di questo mese, prevista dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle istanze trasmesse entro il 30 aprile. I contribuenti che intendono aderire a questa possibilità di pagamento in forma agevolata delle somme dovute possono presentare la domanda on line, senza quindi necessità di recarsi allo sportello, utilizzando i servizi del portale agenziaentrateriscossione.gov.it.

"I servizi online messi a disposizione per la definizione agevolata delle cartelle sono stati ampiamente utilizzati dai contribuenti e ad oggi circa il 60% delle nuove domande di adesione sono state presentate in modalità telematica (tramite il portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e via PEC)", spiega l'Agenzia. Il trend è "in linea con quello che si è registrato per la precedente scadenza del 30 aprile scorso quando le richieste di adesione presentate via web sono risultate pari al 64% del totale".

Clara Rossi