Istat, Aosta tra le città in deflazione a settembre Pubblicato: Giovedì, 17 Ottobre 2019 10:40

AOSTA. Sono otto le città italiane in cui l'andamento dei prezzi è sceso sotto lo zero nel mese di settembre. Tra queste figura anche Aosta: nel capoluogo valdostano l'andamento dei prezzi osservato dall'Istituto nazionale di statistica è negativo per 0,2 punti percentuali.

La situazione di deflazione riguarda anche Cagliari e Livorno (-0,2 per cento) oltre che a Venezia (-0,1 per cento), Trento (-0,3 per cento), Bologna e Ravenna (entrambe -0,4 per cento) ed anche Ancona (-0,5 per cento).

A Palermo, Parma, Perugia e Potenza invece l'inflazione è pari a zero.

redazione