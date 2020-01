Valle d'Aosta, avviso pubblico per stage aziendali all'estero rivolti a studenti Pubblicato: Venerdì, 03 Gennaio 2020 10:44

AOSTA. L'Amministrazione regionale ha approvato anche per l'anno scolastico 2019/2020 l'avviso pubblico 19AK - Studenti in movimento rivolto ai ragazzi che vogliono seguire stage aziendali all'estero.

Realizzato nell'ambito del Fondo sociale europeo, l'avviso è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado e agli enti delle scuole paritarie della Valle d'Aosta interessate a presentare iniziative che promuovono periodi di formazione on the job in Paesi dell'Unione Europea all'interno di imprese, scuole, centri di formazione professionale o altri contesti (come organismi pubblici o ONG). Il finanziamento complessivo ammonta a 110.000 euro.

"L'iniziativa inserita nell'Avviso pubblico - dichiarano in una nota gli assessori regionali Chantal Certan e Luigi Bertschy - rappresenta un'occasione importante per i nostri studenti per sviluppare e approfondire la conoscenza di realtà formative presenti all'estero, consentendo loro di acquisire, oltre alle competenze tecnico-specialistiche, anche competenze trasversali, denominate ‘soft skills', particolarmente utili in ambito lavorativo".

