Edilizia, Osservatorio bilanci Srl: in Valle d'Aosta cresce fatturato Pubblicato: Lunedì, 20 Gennaio 2020 15:51

AOSTA. Nonostante un calo degli addetti che prosegue negli anni, l'edilizia in Valle d'Aosta ha vissuto nel 2018 un balzo del fatturato pari al triplo della media nazionale. Rispetto all'anno precedente il fatturato risulta in crescita del 19,3 per cento (il dato più alto) a fronte di una diminuzione dei lavoratori di 0,1 punti percentuali.

I dati sono dell'Osservatorio sui bilanci delle Srl pubblicato dal Consiglio e dalla Federazione nazionale dei commercialisti. L'analisi nazionale, spiega l'Osservatorio, si basa sui dati della banca AIDA - Bureau van Dijk riferiti ai bilanci 2018 di quasi 80.000 società italiane afferenti al comparto, pari al 14% delle Srl attive.

Per quanto riguarda il fatturato a livello macro geografico, le performance migliori in termini di fatturato si rilevano nel Nord-est (+7,8%) mentre il Nord-ovest cresce del 5,5%.

redazione