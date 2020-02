Imprese, accordo CVA e Confindustria per sconto su bollette



Agevolazioni sull'energia elettrica per le imprese associate e un marchio green

AOSTA. Uno sconto fisso sulla fornitura di energia elettrica per le imprese e un marchio "green" per testimoniare l'attenzione verso l'ambiente: questi i contenuti di accordo tra CVA Trading e Confindustria Valle d'Aosta firmato oggi. L'intesa è rivolta alle imprese associate alla Confindustria valdostana che possono beneficiare di una agevolazione del 15 per cento in bolletta rivolta alle realtà produttive più piccole (fino a 100.000 kWh all'anno) e della possibilità di studiare soluzioni personalizzate per le aziende più grandi grazie all'attivazione di uno sportello dedicato aperto tutti i lunedì mattina nella sede di Confindustria ad Aosta. «Questa collaborazione è l'ultima di una lunga serie di iniziative che CVA Trading sta promuovendo a favore del benessere delle varie associazioni di categoria che compongono il panorama valdostano», le parole del presidente Enrico De Girolamo. «Teniamo molto a questo tipo di collaborazioni che seguono la strategia positiva del win-win tra i diversi attori del mercato economico regionale», spiega. «Sono molto soddisfatto per questo accordo», aggiunge il presidente di Confindustria VdA, Giancarlo Giachino. «Il percorso intrapreso, che ci vede ogni giorno di più al fianco delle nostre aziende associate, sta portando i suoi frutti. L'attenzione riposta da Confindustria nei confronti della green economy è molto alta e credo che questo accordo vada proprio in quella direzione». redazione