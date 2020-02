Valle d'Aosta, sei incontri sulla legge salva suicidi



Iniziativa del Codacons e dello Sportello Orientamento Sociale

AOSTA. Il Codacons Valle d'Aosta organizza insieme allo Sportello Orientamento Sociale una serie di incontri sulla legge 3/2012, conosciuta con il nome di legge "salva suicidi". Si tratta della norma che ha introdotto la procedura di esdebitazione, cioè di liberazione dai debiti non onorati. Gli incontri si svolgeranno in diversi comuni valdostani nei mesi di febbraio, marzo ed aprile. Nel mese in corso sono previste una serata ad Aosta il 21 febbraio alle ore 20.30 al CSV ed una a Nus il 28 febbraio (in via Aosta, 13). A marzo altri incontri si svolgeranno a Morgex il giorno 6, a Saint-Pierre il giorno 13 ed a Verrès il giorno 27. Chiuderà la serie di incontri quello previsto il 3 aprile a Pont-Saint-Martin. redazione