Cogne Acciai Speciali riapre i reparti a caldo con turni ridotti



Ok dei sindacati alla riattivazione graduale dal 14 marzo di alcuni reparti dell'acciaieria di Aosta AOSTA. Alla Cogne Acciai Speciali di Aosta stanno per ripartire anche i reparti a caldo con il via libera delle organizzazioni sindacali a cominciare dal 14 aprile. "La decisione - spiega l'azienda - è stata presa al termine di un'ampia e approfondita consultazione tra azienda e Oo.Ss., che ha permesso di verificare positivamente il lavoro sinora svolto e avviare un confronto finalizzato a definire tempi e modi di riutilizzo degli spazi comuni, nell'ottica ovviamente di fare in modo che la Cogne Acciai Speciali continui a restare un luogo sicuro". Nell'ultima settimana l'acciaieria ha già fatto riprendere il lavoro nei reparti a freddo e nella forgia. Dopo i sopralluoghi effettuati da Rspp e Rls per verificare l'efficacia delle misure di sicurezza è arrivato il via libera a far ripartire gradualmente anche altri reparti. "Con l’obiettivo di contenere gli spostamenti sul territorio e per gestire al meglio e in sicurezza la ripartenza di questi reparti - spiega la CAS -, sono pertanto previsti una riduzione del numero di turni settimanali da martedì a venerdì e il mantenimento della modalità di lavoro agile (Smart working) per circa 200 addetti. Nello stabilimento sarà quindi presente in ogni turno inizialmente circa il 16% dei lavoratori totali che saliranno al 19% nella giornata di venerdì quando riprenderà ad operare per soli due turni il reparto di laminazione". redazione